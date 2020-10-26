Минздрав расширил список производителей вакцины «Спутник V»

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Пресс-служба Минздрава России сообщила о расширении списка производителей российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Минздрав расширил список производителей вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости / Георгий Зимарев

Об этом сообщает ТАСС.

«Минздрав России внёс изменения в регистрационное удостоверение вакцины... дополнив список производителей научно-производственной компанией «Генериум». Ранее в регистрационное удостоверение были внесены филиал «Медгамал» ФГБУ НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России и АО «Биннофарм», — говорится в заявлении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ход пострегистрационных испытаний «Спутник V».

21 октября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об очереди из компаний, которые желают производить и продавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

В сентябре директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о противопоказаниях к вакцинации.

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