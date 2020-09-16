Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о противопоказаниях к вакцинации.

«Прежде всего, это индивидуальная непереносимость вакцин в прошлом. Также существует список болезней, при которых нельзя прививаться, это, в частности, обострение хронических заболеваний, некоторые аутоиммунные заболевания», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также есть определённые возрастные ограничения.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.