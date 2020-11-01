В России за сутки выявили 18 665 случаев заболевания коронавирусом
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«За последние сутки в России выявлено 18 665 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с COVID-19 в Telegram.
Накануне сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 18 140 случаев заболевания коронавирусом.
Ранее в беседе с НСН клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.