В России за сутки выявили 18 665 случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки выявили 18 665 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За всё время в стране зафиксирован 1 636 781 случай COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 18 665 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Накануне сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 18 140 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее в беседе с НСН клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.