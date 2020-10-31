️В России за сутки выявлено 18 140 случаев коронавируса

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RT
В России за сутки выявили 18 140 случаев заболевания коронавирусом, это максимум с начала пандемии. За всё время в стране зафиксировано 1 618 116 случаев COVID-19, свидетельствует информация оперативного штаба.
️В России за сутки выявлено 18 140 случаев коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 140 в 85 регионах, в том числе выявлен активно 4401 (24,3%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за всё время в стране зарегистрировано 1 618 116 случаев заболевания. Темп прироста составил 1,1%.

Накануне сообщалось, что в России за сутки выявили 18 283 случая заболевания коронавирусом, это был максимум с начала пандемии.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что инфицированный коронавирусом максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

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