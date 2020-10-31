️В России за сутки выявлено 18 140 случаев коронавируса
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 140 в 85 регионах, в том числе выявлен активно 4401 (24,3%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за всё время в стране зарегистрировано 1 618 116 случаев заболевания. Темп прироста составил 1,1%.
Накануне сообщалось, что в России за сутки выявили 18 283 случая заболевания коронавирусом, это был максимум с начала пандемии.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что инфицированный коронавирусом максимально заразен за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.