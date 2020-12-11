Путин рассказал о борьбе с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия — одна из немногих стран, которая продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Вы знаете, проблем достаточно ещё, их много, но хочу отметить, что Россия — одна из немногих стран, которая продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов», — приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам президента, в России «по некоторым направлениям увеличение производства произошло не в проценты — в разы, а то и в десятки раз».

«Это касается, например, защитных костюмов. Я уже не говорю про маски, там тоже в десятки раз», — отметил Путин.

Также он рассказал, что за последнее время достаточно быстро по новым технологиям и с соблюдением требований безопасности было построено 40 медицинских центров, из них десять — непосредственно в регионах, 30 центров фактически было построено Минобороны.

«До конца года 30-й будет построен, в целом 40 получилось. Часть из них будут переданы в регионы. Я с вами полностью согласен, этого тоже недостаточно. Это вопрос только финансирования», — заявил он.

Президент отметил, что российские власти продолжат решать задачи в сфере здравоохранения.

Ранее Путин заявил о готовности России к взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении.