Путин отметил готовность России сотрудничать в борьбе с эпидемией

Российский президент Владимир Путин отметил готовность России к взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении.

Об этом говорится в телеграмме, направленной участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

«Хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере готова к самому широкому взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении, к обмену накопленным опытом профилактики и лечения», — отмечается в сообщении.

Ранее Владимир Путин заявил, что борьба с COVID-19 сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что осенний период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 более сложный, чем весенний. Она также поблагодарила медиков и волонтёров, работающих в социальных учреждениях.