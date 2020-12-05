Голикова назвала более сложным осенний этап пандемии коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что осенний период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 более сложный, чем весенний.

Об этом она сообщила в ходе марафона #МыВместе.

Голикова отметила, что весенний этап пандемии был сложным.

«Мы входили, учились, учились взаимодействовать, учились слушать и слышать, а сейчас на этом этапе, более сложном, осеннем, добровольцы уже в более существенном объёме присутствуют в медицинских организациях», — цитирует её РИА Новости.

Вице-премьер также поблагодарила медиков и волонтёров, работающих в социальных учреждениях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с COVID-19 сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране.