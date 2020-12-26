«Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность»: Минздрав одобрил «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет

Минздрав России одобрил применение вакцины «Спутник V» для лиц старше 60 лет, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Он отметил, что экспертиза подтвердила безопасность и эффективность препарата. В свою очередь, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какие факторы влияют на формирование антител, в том числе после вакцинации. Учёный отметил важность потребления белка и предупредил о негативном влиянии алкоголя.

Минздрав РФ одобрил препарат «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Он отметил, что в соответствии с решением министерства вакцину можно применять людям от 18 лет и старше. По словам Мурашко, «экспертиза подтвердила безопасность и эффективность» «Спутника V» для лиц старше 60 лет.

«Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что с 15 декабря во всех регионах России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции.

Особенности применения вакцины

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что недостаточное количество употребляемого человеком белка способно сказаться на выработке антител к коронавирусу, в том числе после вакцинации.

«Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет», — цитирует учёного ТАСС.

По его словам, вакцинировавшимся людям следует «следует сделать упор на потребление качественного белка». Наряду с этим Гинцбург отметил влияние потребляемого алкоголя и стресса на формирование антител и иммунитета.

«Различные гормоны с иммунной системой связаны жёсткой цепью. Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку опредёленных гормонов иммунной системы, поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела», — отметил он.

Кроме того, в ходе другого выступления Гинцбург высказался об отсутствии аллергических реакций на «Спутник V». По его словам, Минздрав и Росздравнадзор внимательно отслеживают всю «побочку».

«Тяжёлых аллергических реакций при применении вакцины «Спутник V» и во время клинических испытаний первой, второй, третьей фазы, и во время гражданского оборота... ничего похожего не наблюдалось», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Новые данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса. Днём ранее сообщалось о 29 018 заболевших. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах.

С начала наблюдений в РФ от коронавируса выздоровели 2 426 439 человек, в том числе 28 185 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 54 226 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 567 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ выполнено свыше 88,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 511 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 654 275 человек.

Новый штамм коронавируса

Центр математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины опубликовал исследование о новом штамме коронавируса, обнаруженном ранее на территории Великобритании. Напомним, что это обстоятельство стало причиной приостановки авиасообщения ряда государств с Соединённым Королевством. Штамм обнаружили уже в восьми странах Европы.

По данным британских экспертов, новый штамм заразнее изначального на 56%. В связи с этим авторы отчёта придерживаются мнения, что в 2021 году количество госпитализаций в смертей от COVID-19 вырастет даже в случае сохранения ряда ограничений, введённых в стране в середине декабря. Одним из таких решений стал запрет людям встречаться со всеми, кто не проживает с ними в одном домохозяйстве.

Вместе с тем учёные утверждают, что не обнаружили чётких доказательств большей тяжести заболевания, вызванного новым штаммом коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что российские вакцины против коронавирусной инфекции эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19. По её словам, после изучения конструкции имеющих в России вакцин стало ясно, что эффективность этих препаратов безусловна.

Кроме того, Попова отметила, что произведённые Роспотребнадзором тест-системы «видят коронавирус в любом его варианте», отметив, что пока нет тест-систем, которые способны дифференцировать вирус по типу мутации.