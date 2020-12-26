Медработник из США рассказал об аллергической реакции после вакцины Moderna

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Медицинский работник из США рассказал CNN об аллергической реакции после прививки вакциной от коронавируса, разработанной компанией Moderna. По словам мужчины, после укола он испытал ощущения, похожие на его аллергическую реакцию на ракообразных.
Медработник из США рассказал об аллергической реакции после вакцины Moderna
  • Reuters

Как сообщает телеканал, это первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna, при этом ранее в США было зарегистрировано как минимум шесть подобных случаев, связанных с вакциной от Pfizer и BioNTech.

«После прививки я почувствовал тахикардию, но мне показалось, что это, скорее всего, было из-за страха после того, как я узнал о реакциях на вакцину Pfizer в США, особенно среди людей с аллергией на ракообразных, как у меня», — сказал доктор Хоссейн Садрзаде.

Он подчеркнул, что испытал повышение сердечного ритма, а через шесть-семь минут после вакцинирования почувствовал «покалывание и онемение» на языке и в горле, схожие с его аллергической реакцией на ракообразных. Кроме того, у врача упало кровяное давление.

Садрзаде рассказал, что после этого воспользовался препаратом EpiPen, и его направили в отделение реанимации. Четыре часа спустя мужчина отправился домой.

Представитель Moderna Рэй Джордан заявил телеканалу, что компания «не может подтвердить инцидент», но сообщила о потенциальном побочном эффекте через внутреннюю систему отчётности по безопасности и проводит расследование произошедшего.

24 декабря сообщалось, что в Нью-Йорке после вакцинации американским препаратом от коронавируса Pfizer у медработника проявилась сильная аллергическая реакция, после чего он был госпитализирован.

До этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США начало изучение пяти случаев аллергических реакций.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, которые страдают аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат.

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