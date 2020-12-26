Медработник из США рассказал об аллергической реакции после вакцины Moderna
- Reuters
Как сообщает телеканал, это первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna, при этом ранее в США было зарегистрировано как минимум шесть подобных случаев, связанных с вакциной от Pfizer и BioNTech.
«После прививки я почувствовал тахикардию, но мне показалось, что это, скорее всего, было из-за страха после того, как я узнал о реакциях на вакцину Pfizer в США, особенно среди людей с аллергией на ракообразных, как у меня», — сказал доктор Хоссейн Садрзаде.
Он подчеркнул, что испытал повышение сердечного ритма, а через шесть-семь минут после вакцинирования почувствовал «покалывание и онемение» на языке и в горле, схожие с его аллергической реакцией на ракообразных. Кроме того, у врача упало кровяное давление.
Садрзаде рассказал, что после этого воспользовался препаратом EpiPen, и его направили в отделение реанимации. Четыре часа спустя мужчина отправился домой.
Представитель Moderna Рэй Джордан заявил телеканалу, что компания «не может подтвердить инцидент», но сообщила о потенциальном побочном эффекте через внутреннюю систему отчётности по безопасности и проводит расследование произошедшего.
24 декабря сообщалось, что в Нью-Йорке после вакцинации американским препаратом от коронавируса Pfizer у медработника проявилась сильная аллергическая реакция, после чего он был госпитализирован.
До этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США начало изучение пяти случаев аллергических реакций.
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, которые страдают аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат.