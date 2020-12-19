Регулятор США изучает около пяти случаев аллергии на вакцину Pfizer

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает около пяти случаев аллергических реакций после введения вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.
Регулятор США изучает около пяти случаев аллергии на вакцину Pfizer
  • © Reuters

Об этом, как передаёт газета Mint, заявил в ходе брифинга глава департамента вакцин ведомства Питер Маркс.

По его словам, управление получило сообщения из нескольких штатов, включая Аляску, о пяти случаях аллергических реакций и внимательно изучает их.

Он отметил, что реакции могли быть вызваны полиэтиленгликолем, который входит в состав вакцины.

12 декабря в США одобрили вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.

14 декабря в США сделали первую прививку от COVID-19.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, которые страдают аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат.

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