Регулятор США изучает около пяти случаев аллергии на вакцину Pfizer
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Об этом, как передаёт газета Mint, заявил в ходе брифинга глава департамента вакцин ведомства Питер Маркс.
По его словам, управление получило сообщения из нескольких штатов, включая Аляску, о пяти случаях аллергических реакций и внимательно изучает их.
Он отметил, что реакции могли быть вызваны полиэтиленгликолем, который входит в состав вакцины.
12 декабря в США одобрили вакцину от компании Pfizer для использования в экстренных случаях.
14 декабря в США сделали первую прививку от COVID-19.
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, которые страдают аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат.