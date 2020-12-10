Гинцбург: вакцина Pfizer может быть противопоказана людям с аллергией

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Вакцина Pfizer может быть противопоказана людям, которые страдают аллергическими заболеваниями, так как это РНК-содержащий препарат. Об этом заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург: вакцина Pfizer может быть противопоказана людям с аллергией
  • Reuters

«Так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, то в организме человека... есть система интерферонов, которые очень активно реагирует на любую чужеродную РНК, которая вводится в наш организм. И не исключено, что данная форма вакцины, которую использует Pfizer, как раз и может быть противопоказана тем людям, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых иммунореактивность естественная повышенная», — цитирует РИА Новости специалиста.

По словам Гинцбурга, вакцина Pfizer может потребовать дополнительных исследований на предмет возможности применения аллергиками.

Кроме того, он рассказал, что вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями. 

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

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