Гинцбург сообщил об особенностях вакцинирования от COVID-19 для аллергиков
- РИА Новости
Он сообщил, что «вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями».
«Но единственное — не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, то есть когда оно непосредственно протекает», — пояснил Гинцбург.
При этом он отметил, что хроническим аллергикам предварительно следует посмотреть некоторые параметры крови: С-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е.
«Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями», — добавил Гинцбург.
Ранее секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация от коронавируса во всех российских регионах начнётся до конца недели.
7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».
Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».