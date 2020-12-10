Гинцбург сообщил об особенностях вакцинирования от COVID-19 для аллергиков

Короткая ссылка
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об особенностях вакцинирования от COVID-19 для аллергиков.
Гинцбург сообщил об особенностях вакцинирования от COVID-19 для аллергиков
  • РИА Новости

Он сообщил, что «вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями».

«Но единственное — не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, то есть когда оно непосредственно протекает», — пояснил Гинцбург.

При этом он отметил, что хроническим аллергикам предварительно следует посмотреть некоторые параметры крови: С-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е.

«Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями», — добавил Гинцбург.

Ранее секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация от коронавируса во всех российских регионах начнётся до конца недели.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить