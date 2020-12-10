Гинцбург сообщил об особенностях вакцинирования от COVID-19 для аллергиков

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об особенностях вакцинирования от COVID-19 для аллергиков.

Он сообщил, что «вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями».

«Но единственное — не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, то есть когда оно непосредственно протекает», — пояснил Гинцбург.

При этом он отметил, что хроническим аллергикам предварительно следует посмотреть некоторые параметры крови: С-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е.

«Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями», — добавил Гинцбург.

Ранее секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщил, что вакцинация от коронавируса во всех российских регионах начнётся до конца недели.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».