Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки вакцины «Спутник V»

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Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V». Постановление за подписью главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки вакцины «Спутник V»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Документ утверждает «условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «Гам-КОВИД-Вак».

Он вступает в силу во вторник, 8 декабря, и будет действовать до 1 марта 2021 года. 

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавирусной инфекции и организовать логистику проведения вакцинации.

Он призвал губернаторов в круглосуточном режиме контролировать все этапы — от доставки препарата и хранения до распределения.

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