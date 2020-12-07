Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки вакцины «Спутник V»

Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V». Постановление за подписью главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ утверждает «условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «Гам-КОВИД-Вак».

Он вступает в силу во вторник, 8 декабря, и будет действовать до 1 марта 2021 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавирусной инфекции и организовать логистику проведения вакцинации.

Он призвал губернаторов в круглосуточном режиме контролировать все этапы — от доставки препарата и хранения до распределения.