Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки вакцины «Спутник V»
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- РИА Новости
Документ утверждает «условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «Гам-КОВИД-Вак».
Он вступает в силу во вторник, 8 декабря, и будет действовать до 1 марта 2021 года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавирусной инфекции и организовать логистику проведения вакцинации.
Он призвал губернаторов в круглосуточном режиме контролировать все этапы — от доставки препарата и хранения до распределения.