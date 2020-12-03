Мишустин призвал глав регионов взять на контроль все этапы вакцинации

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции призвал глав регионов в круглосуточном режиме контролировать все этапы вакцинации — от доставки и хранения до распределения населению.

«Буквально круглосуточно нужно контролировать все этапы, начиная с того, как вакцина доставляется в ваш регион, как она хранится, как распределяетcя по медицинским учреждениям», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, этот вопрос относится к сфере персональной ответственности глав регионов.

Мишустин призвал принять все меры для того, чтобы вакцинация населения в субъектах прошла в удобном формате и была безопасной.

Он отметил, что регионы России заявили о высокой готовности к вакцинации от COVID-19.

2 декабря российский лидер Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 среди врачей и учителей со следующей недели.