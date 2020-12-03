Мишустин заявил о готовности регионов России к вакцинации от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности российских регионов к вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию. И здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов России оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки», — сказал он.

Соответствующее заявление Мишустин сделал во время встречи с производителями вакцин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале записи на вакцинацию против коронавируса в столице.

2 декабря российский лидер Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.