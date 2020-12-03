Мишустин заявил о готовности регионов России к вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
«Регионы предоставили информацию о достаточно высокой готовности начать масштабную вакцинацию. И здесь я бы хотел также попросить руководителей субъектов России оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки», — сказал он.
Соответствующее заявление Мишустин сделал во время встречи с производителями вакцин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале записи на вакцинацию против коронавируса в столице.
2 декабря российский лидер Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.