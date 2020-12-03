Собянин объявил о начале записи на вакцинацию от коронавируса в Москве

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В Москве, начиная с 4 декабря, открывается электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своём личном блоге.
Собянин объявил о начале записи на вакцинацию от коронавируса в Москве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации», — сказал он.

По его словам, подобраны складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные ёмкости для доставки вакцины, прививочные пункты оборудованы, а персонал прошёл специальное обучение.

«С целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря», — заявил Собянин.

Работа прививочных пунктов начнётся с 5 декабря, подчеркнул он.

Как отмечается, с 4 декабря на портале mos.ru появится вся информация. 

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе.

Он отметил, что речь идёт о двух группах риска — врачах и учителях.

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