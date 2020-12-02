Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России на следующей неделе.
Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе
  • РИА Новости

«Знаю, что уже более 2 млн доз произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня. Производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» — это даёт нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию. И конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска», — сказал он.

Он пояснил, что речь идёт о врачах и учителях.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — заявил Путин.

В свою очередь, Голикова отметила, что вакцинация будет проходить бесплатно на добровольной основе.

«Мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов. У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре», — сказала она. 

В октябре Путин заявлял о необходимости развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей России. 

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