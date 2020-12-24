В США зафиксировали ещё один случай аллергии на вакцину Pfizer

В Нью-Йорке после вакцинации американским препаратом от коронавируса Pfizer у медработника проявилась сильная аллергическая реакция, он был госпитализирован.

Об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на источники.

По данным издания, на данный момент состояние медработника оценивается как стабильное. Уточняется, что это первый случай выявления аллергической реакции на вакцину Pfizer в Нью-Йорке.

Департамент здравоохранения и психической гигиены города рекомендовал медработникам наблюдать за реакцией организма пациентов на вакцину сразу после введения препарата в течение 15 минут.

Отмечается, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США изучает, почему у некоторых людей, получивших вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, возникла аллергическая реакция.

Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает около пяти случаев аллергических реакций после введения вакцины американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech.