Названа опасность британского штамма коронавируса

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Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, может стать более опасным, чем предыдущие.
Названа опасность британского штамма коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщают специалисты из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, исследование опубликовано на портале MedicalXpress.

Отмечается, что новый штамм заразнее изначального на 56%.

По словам специалистов, это приведёт к росту заполняемости больниц из-за новых заболевших.

Ранее первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, был зафиксирован во Франции.

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