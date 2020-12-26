Названа опасность британского штамма коронавируса
- Reuters
Об этом сообщают специалисты из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, исследование опубликовано на портале MedicalXpress.
Отмечается, что новый штамм заразнее изначального на 56%.
По словам специалистов, это приведёт к росту заполняемости больниц из-за новых заболевших.
Ранее первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, был зафиксирован во Франции.