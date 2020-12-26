Названа опасность британского штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, может стать более опасным, чем предыдущие.

Об этом сообщают специалисты из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, исследование опубликовано на портале MedicalXpress.

Отмечается, что новый штамм заразнее изначального на 56%.

По словам специалистов, это приведёт к росту заполняемости больниц из-за новых заболевших.

Ранее первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, был зафиксирован во Франции.