Минздрав одобрил применение «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60

Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавируса «Спутник V» для лиц старше 60 лет. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

24 декабря стало известно, что испытания «Спутника V» с участием лиц старше 60 лет завершены, результаты представлены в Минздрав.