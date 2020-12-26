Минздрав одобрил применение «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60
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- РИА Новости
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник» разрешена к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — сказал он в эфире канала «Россия 24».
24 декабря стало известно, что испытания «Спутника V» с участием лиц старше 60 лет завершены, результаты представлены в Минздрав.