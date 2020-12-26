Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на «Спутник V»
- Reuters
«Тяжёлых аллергических реакций при применении вакцины «Спутник V» и во время клинических испытаний первой, второй, третьей фазы, и во время гражданского оборота ... ничего похожего не наблюдалось», — цитирует РИА Новости слова Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, Минздрав и Росздравнадзор внимательно отслеживают всю «побочку».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что российские вакцины против коронавирусной инфекции эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.