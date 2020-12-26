Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на «Спутник V»

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Тяжёлых аллергических реакций на вакцину от коронавируса «Спутник V» выявлено не было, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на «Спутник V»
  • Reuters

«Тяжёлых аллергических реакций при применении вакцины «Спутник V» и во время клинических испытаний первой, второй, третьей фазы, и во время гражданского оборота ... ничего похожего не наблюдалось», — цитирует РИА Новости слова Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Минздрав и Росздравнадзор внимательно отслеживают всю «побочку».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что российские вакцины против коронавирусной инфекции эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.

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