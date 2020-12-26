Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на «Спутник V»

Тяжёлых аллергических реакций на вакцину от коронавируса «Спутник V» выявлено не было, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Тяжёлых аллергических реакций при применении вакцины «Спутник V» и во время клинических испытаний первой, второй, третьей фазы, и во время гражданского оборота ... ничего похожего не наблюдалось», — цитирует РИА Новости слова Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Минздрав и Росздравнадзор внимательно отслеживают всю «побочку».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что российские вакцины против коронавирусной инфекции эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.