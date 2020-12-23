Минздрав Британии объявил об ужесточении ограничений из-за COVID-19

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На большей территории юго-восточной части Англии вводятся жёсткие ограничения в связи с растущим числом новых случаев заболевания новой разновидностью коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав Британии объявил об ужесточении ограничений из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока.

Отмечается, что людям запретили встречаться со всеми, кто не проживает с ними в одном домохозяйстве.

Ограничения затронут полностью графства Суррей, Эссекс, Оксфордшир, Саффолк, Кембриджшир, Хэмпшир, Норфолк и Западный Сассекс.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении новой разновидности COVID-19, которая стала распространяться в Лондоне, а также на юго-востоке Англии.

Позднее стало известно, что мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что выявленный новый тип COVID-19 может передаваться на 70% быстрее, чем первоначальный вариант.

19 декабря ЮАР сообщила о появлении новой разновидности коронавирусной инфекции, которую определили как 501.V2. 

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