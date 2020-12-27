Кабмин направил 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов трёх регионов
- РИА Новости
«Регионы получат ещё более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.
Кроме того, часть транша поступит в город Байконур.
Как подчёркивают в кабмине, дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавируса.
В ноябре сообщалось, что российское правительство направит ещё 80 млрд рублей на поддержку регионов в условиях пандемии коронавируса.
Подробнее — в материале RT.