Кабмин направил 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов трёх регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении ещё более 2,5 млрд рублей для поддержания стабильности Бурятии, Ингушетии и Мордовии, пострадавшим от пандемии.

«Регионы получат ещё более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем. Деньги поступят до конца 2020 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, часть транша поступит в город Байконур.

Как подчёркивают в кабмине, дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавируса.

В ноябре сообщалось, что российское правительство направит ещё 80 млрд рублей на поддержку регионов в условиях пандемии коронавируса.

Подробнее — в материале RT.