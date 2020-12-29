«В автоматическом режиме»: в Минздраве рассказали о планах ввести паспорта вакцинированных от коронавируса

В Минздраве РФ рассчитывают, что в январе 2021 года сделавшие прививку от коронавируса россияне смогут получить паспорт вакцинированного. Его можно будет оформить в личном кабинете на сайте госуслуг, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян «по возможности не откладывать вакцинацию». За минувшие сутки в стране зафиксировано 27 002 новых случая заболевания COVID-19. С начала эпидемии в РФ диагноз был подтверждён у 3 105 037 человек, из них выздоровели 2 496 183 (за последние сутки — 24 784), умерли 55 827 пациентов (за сутки — 562).

Федеральные власти рассчитывают, что в январе 2021 года граждане России, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить паспорт вакцинированного. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

«Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность в том числе получить паспорт вакцинированного — в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет», — сказал Мурашко.

Комментируя ход разворачивающейся в стране прививочной кампании, глава Минздрава сообщил, что за последние три недели в регионы было отгружено 507 тыс. доз вакцины. Мурашко отметил, что поставки идут по графику, а количество пунктов вакцинации планомерно увеличивается.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан РФ «по возможности не откладывать вакцинацию» и поддержать медицинских работников, которые в новогодние праздники продолжат спасать жизни коронавирусных больных.

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«Для этого необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию и следовать медицинским рекомендациям, рекомендациям Роспотребнадзора, и самое главное — беречь себя и своих близких», — сказал глава кабмина.

Он также поддержал предложение включить в федеральный перечень номеров экстренных служб короткий номер 122 для вызова врачей при подозрении на COVID-19 или получения справочной информации по поводу заболевания.

«В текущем году вами всеми была проведена большая работа. Это позволило удержать ситуацию в целом, не допуская системных сбоев», — заявил Мишустин, обращаясь к членам президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Масштабная вакцинация во всех регионах РФ началась в середине декабря. При этом вице-премьер Татьяна Голикова выразила мнение, что уже в I квартале 2021 года россияне смогут выбирать вакцину, которой они смогут привиться от коронавируса.

«Наверное, это не будет в январе, но в I квартале мы надеемся, что именно так и будет», — сказала она РИА Новости.

На данный момент Минздрав зарегистрировал два препарата — «Спутник V», разработанный специалистами центра имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме того, центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН планирует в конце января — начале февраля 2021 года подать документы для регистрации собственной вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что 29 декабря в Белоруссию поступила первая партия вакцины «Спутник V» для проведения вакцинации населения. 21 декабря республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину.

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении.

Комментируя этот процесс, Михаил Мурашко выразил надежду, что широкое применение вакцины станет важным шагом к защите граждан Союзного государства.

«В результате тесной работы регуляторных органов двух стран были организованы и успешно проведены клинические испытания вакцины с участием добровольцев, результатом которых стала регистрация препарата. В настоящее время ведутся переговоры об организации производства вакцины на территории Республики Беларусь», — добавил он.

Ситуация в стране

За минувшие сутки в России зафиксировано 27 002 новых случая заболевания COVID-19 (в предшествовавшие этому два дня — 27 787 и 28 284). С начала эпидемии общее число подтверждённых в стране эпизодов достигло 3 105 037.

За всё время выздоровели 2 496 183 пациента, в том числе 24 784 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 55 827 человек (562 летальных исхода за сутки).

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (5641), Санкт-Петербурге (3757), Московской (1547), Нижегородской (497) и Свердловской (401) областях.

«В 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель. Это неплохой прогностический признак, — отметила главный санитарный врач РФ Анна Попова. — Вместе с тем на сегодняшний день возросшее количество контактов, общений и посещений торговых центров, а также более активное перемещение людей уже сказываются на растущих показателях заболеваемости среди работников транспорта и работников торговли».

В связи с этим она подчеркнула важность соблюдения требований по профилактике распространения COVID-19 и сообщила, что и Роспотребнадзором, и органами внутренних дел усилен контроль за соблюдением правил россиянами, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. На сегодняшний день под наблюдением, по словам Поповой, находятся более миллиона человек.

РИА Новости

© Илья Питалев

Ситуация в мире

Наибольшее число случаев заболевания и летальных исходов от COVID-19 зафиксировано в США — 19,3 млн и 335 тыс. соответственно, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

При этом главный инфекционист страны Энтони Фаучи полагает, что ситуация может ухудшиться, в частности, после рождественских и новогодних праздников.

«Мы действительно находимся в критической точке... Так что я разделяю обеспокоенность избранного президента Байдена, что в ближайшие несколько недель ситуация может даже ухудшиться», — цитирует его CNN.

Во всём мире с начала пандемии выявлено более 81 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали почти 1,78 млн человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении по случаю Нового года выразил надежду на то, что 2021-й станет «годом исцеления» и преодоления последствий пандемии COVID-19.

Вместе с тем директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан пояснил, что вакцины от коронавируса направлены на снижение уровня распространения болезни, но говорить о полном избавлении от ней пока не стоит.

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«Самый вероятный вариант развития событий на ближайшее будущее, что коронавирус сохранится, но его распространение будет находиться на низком уровне. Пока мы не можем выйти на полную ликвидацию», — сказал он в ходе брифинга.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мировое сообщество столкнётся с «новыми вызовами», включая новые штаммы коронавируса.

«В настоящее время мы плотно работаем с учёными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание», — подчеркнул он.

Отметим, что в декабре появились сообщения об обнаружении в Великобритании, а затем целом ряде других стран нового штамма вируса SARS-CoV-2. В связи с этим Россия с 22 декабря приостановила авиасообщение с Соединённым Королевством, поскольку новый штамм является более заразным. Запрет действует как минимум до 12 января 2021 года.