В США предрекли ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года

Короткая ссылка
Ситуация с коронавирусом в США после новогодних праздников может стать хуже, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
В США предрекли ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года
  • Reuters

«Весьма вероятно, что мы столкнемся с постсезонным, я имею в виду после рождества, после Нового года, всплеском», — цитирует РИА Новости слова Фаучи в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что это может стать «всплеском после всплеска».

По его словам, добиться популяционного иммунитета можно будет при наличии устойчивости к вирусу у 80-85% населения.

Ранее в США общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 19 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить