В США предрекли ухудшение ситуации с COVID-19 после Нового года

Ситуация с коронавирусом в США после новогодних праздников может стать хуже, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

«Весьма вероятно, что мы столкнемся с постсезонным, я имею в виду после рождества, после Нового года, всплеском», — цитирует РИА Новости слова Фаучи в эфире телеканала CNN.

Он отметил, что это может стать «всплеском после всплеска».

По его словам, добиться популяционного иммунитета можно будет при наличии устойчивости к вирусу у 80-85% населения.

Ранее в США общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 19 млн.