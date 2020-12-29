Голикова рассказала о возможности россиян выбрать вакцину от COVID-19
«Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — цитирует РИА Новости ответ Голиковой на вопрос о том, будет ли возможность у россиян выбрать вакцину.
Она отметила, что около 30 тыс. второй вакцины уже поступило в оборот.
По её словам, вторая вакцина поступает во многие российские регионы.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что комбинированный препарат «Спутника V» с AstraZeneca пока не планируется применять в России.