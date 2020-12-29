Голикова рассказала о возможности россиян выбрать вакцину от COVID-19

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Правительство надеется, что в первом квартале 2021 года россияне смогут выбрать, какой именно вакциной привиться от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова рассказала о возможности россиян выбрать вакцину от COVID-19

«Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — цитирует РИА Новости ответ Голиковой на вопрос о том, будет ли возможность у россиян выбрать вакцину.

Она отметила, что около 30 тыс. второй вакцины уже поступило в оборот.

По её словам, вторая вакцина поступает во многие российские регионы.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что комбинированный препарат «Спутника V» с AstraZeneca пока не планируется применять в России.

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