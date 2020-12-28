Гинцбург рассказал о комбинированном препарате «Спутника V» и AstraZeneca

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что комбинированный препарат «Спутника V» с AstraZeneca пока не планируется применять в России.

«Россия в настоящее время будет использовать тот препарат «Спутник V» в классическом варианте, в котором он существует», — рассказал он.

По словам Гинцбурга, страны, не имеющие возможности самим разрабатывать и производить вакцину, будут очень заинтересованы в создании комбинированного с AstraZeneca препарата с большим объёмом выпуска.

«И для того чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начали или планируют начать относительно небольшие клинические испытания», — заявил учёный.

Также он рассказал, что клетки памяти в результате использования гибридной двухкомпонентной вакцины будут гораздо лучше образовываться.

«И вакцина, совершенно очевидно, будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а по крайней мере на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», — заявил Гинцбург.

Также Гинцбург рассказал, что 92% вакцинированных российским препаратом «Спутник V» получают абсолютную защиту от коронавируса.