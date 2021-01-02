«Обратилась в Минздрав и государственный экспертный центр»: фирма на Украине подала заявку на регистрацию «Спутника V»

Украинская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти страны документы для государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Ранее разработчики препарата заявили о готовности поставлять украинской стороне сырьё для производства вакцины. В сообщении о заявке компании «Биолек» отмечается, что реализация договорённости с Москвой позволит Киеву получить уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года.

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек»... обратилась в Министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата — вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», — приводит слова Медведчука сайт политического объединения.

Он отметил, что в случае реализации этих намерений Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года, «став независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19».

«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века», — подчеркнул Медведчук.

В заявлении отмечается, что НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков вакцин, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины.

«Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины — в срок от трёх до шести месяцев», — гласит сообщение на сайте украинской партии.

В декабре стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и центр имени Гамалеи готовы поставить сырьё для производства на Украине вакцины от коронавируса «Спутник V».

В фонде отметили, что харьковский завод «Биолек» обладает необходимыми технологическими возможностями для производства вакцин на основе аденовирусного вектора человека.

«На мощностях предприятия были произведены первые тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины «Спутник V». Готовность завода к производству готовой формы вакцины подтверждается предоставленным видео технологического процесса», — добавили в РФПИ.

Незадолго до этого РФПИ и центр имени Гамалеи также заявили о готовности производить российскую вакцину на Украине и подать документы для её регистрации там. В фонде пояснили, что данный шаг позволит сократить логистические издержки.

Отметим, что официальный Киев назвал российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием» против Украины. В этой связи руководство страны изучает перспективы получения других вакцин от COVID-19. В частности, в конце декабря офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что украинская сторона договорилась о получении 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведённой китайской компанией Sinovac Biotech.

Согласно условиям этого договора, первая партия вакцины — 700 тыс. доз — будет поставлена на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации препарата в Китае или ряде стран, таких как США, Канада, Израиль, Индия. Киев, в свою очередь, ожидает получить 700 тыс. доз в феврале.

К настоящему времени на Украине зафиксировано 1 069 517 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки этот показатель вырос на 5038.

Новые данные по заболеваемости в РФ

Между тем в Москве на вакцинацию от COVID-19 уже записались около 100 тыс. человек, рассказал накануне мэр столицы Сергей Собянин. По его информации, к настоящему моменту от COVID-19 привиты уже более 50 тыс. жителей города.

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За прошедшие сутки в России зарегистрирован 26 301 новый случай коронавируса. В предшествующий день, 1 января, этот показатель составил 27 039.

Таким образом, количество выявленных за последние 24 часа новых случаев COVID-19 стало минимальным с 9 декабря (26 190).

За всё время наблюдения в России общее число зафиксированных случаев составило 3 212 637. За этот период в России выздоровели 2 599 035 человек, в том числе 18 897 — за последние сутки. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний скончались 58 002 человека. За 24 часа число летальных случаев выросло на 447.

В Москве за сутки зарегистрировано 5452 новых случая. В предшествующий день их число в столице составило 5907, днём ранее — 6566. При этом сообщается, что в городе за 24 часа выздоровели 6107 пациентов. Всего в Москве от COVID-19 вылечились 639 809 человек.

Регионами с наименьшими темпами суточного прироста стали Чукотский автономный округ (0%) Республика Тыва (0,1%) и Еврейская автономная область (0,4%).

По данным Роспотребнадзора, за весь период наблюдений проведено свыше 91,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 386 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 658 610 человек.