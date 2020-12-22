Минздрав Украины утвердил план вакцинации населения от коронавируса

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Минздрав Украины утвердил план вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19, который предусматривает иммунизацию в течение 2021—2022 годов не менее 50% граждан (20 млн человек).
Минздрав Украины утвердил план вакцинации населения от коронавируса
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Сегодня оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ», — говорится в сообщении на сайте центра.

Предполагается, что план будет обновляться каждые две недели в зависимости от ситуации.

«Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19», — приводятся слова гендиректора центра Игоря Кузина.

Согласно утверждённому плану, вакцинация от коронавируса на Украине будет проходить в четыре этапа.

Сначала будут привиты лица в высокой зоне риска и выполняющие «критические функции» в борьбе с эпидемией (январь — апрель 2021 г.), затем «люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги» (апрель — июнь 2021 г.), люди с высоким риском инфицирования (июнь — сентябрь 2021 г.) и люди с повышенным риском инфицирования (сентябрь 2021 г. — март 2022 г.), выполняющие функции поддержания безопасности и жизнедеятельности государства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить вакцину от COVID-19 уже в начале 2021 года.

При этом он отметил, что украинцам невозможно будет объяснить, почему Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса в ситуации, когда США и ЕС не предоставляют свои вакцины.

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