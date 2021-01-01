Записались около 100 тысяч человек: Собянин рассказал о ходе вакцинации в Москве

На сегодняшний день в Москве на вакцинацию от коронавируса записались около 100 тыс. человек, 50 тыс. уже сделали прививку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Между тем за сутки в России зафиксировано 27 039 новых случаев коронавируса, из них 5907 — в Москве. За этот период 25 798 человек выздоровели, 536 скончались.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 27 039 новых случаев коронавируса. В предшествующие среду и четверг сообщалось, что в стране выявили 26 513 и 27 747 заболевших COVID-19 соответственно.

Таким образом, за время пандемии общее число выявленных случаев составило 3 186 336. За этот период в России выздоровели 2 580 138 человек, в том числе 25 798 — за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, скончались 57 555 человек. За 24 часа число летальных случаев выросло на 536.

В Москве за сутки зарегистрировано 5907 заболевших. В предшествующий день в столице выявили 6566 новых случаев COVID-19, днём ранее — 5105. При этом сообщается, что в городе за 24 часа выздоровели 6334 пациента. Всего в Москве от COVID-19 вылечились 633 702 человека.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на вакцинацию от коронавируса в городе записались уже 100 тыс. человек.

«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч (москвичей. — RT) каждый день. На сегодня уже около 100 тыс. записались и около 50 тыс. привились. И это в преддверии Нового года. А что будет после?» — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Между тем больше тысячи заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге (3746) и Московской области (1568).

Регионами с наименьшими темпами прироста числа больных COVID-19 стали Республика Тыва и Чукотский автономный округ (0,2%), а также Еврейская автономная область (0,4%). Темп прироста на уровне 0,5% выявлен в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях.

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По данным Роспотребнадзора, за весь период наблюдений проведено свыше 91,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 474 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 665 912 человек.

Путин поблагодарил врачей

Владимир Путин в новогоднем обращении упомянул борющихся с пандемией медиков, а также россиян, которые встречают 2021 год в больницах.

«Ещё много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что борьба с пандемией продолжается и многие медики встречают Новый год на работе.

«К сожалению, эпидемию ещё не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сёстры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве», — отметил президент.

Вакцинация не означает отказ от ношения масок

Вакцинация от COVID-19 не подразумевает, что отпадёт необходимость носить медицинскую маску, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета член-корреспондент РАН профессор Виктор Фомин.

«Ни одна вакцина ни от одного вируса не даёт 100%-ной гарантии, поэтому все противоэпидемические меры, которые носят общий характер (а маска здесь играет первостепенную роль), никто не отменял. Даже если прошёл второй этап (вакцинации. — RT) и даже если есть антитела», — сказал Фомин в эфире «Вести ФМ».

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Кроме того, эксперт призвал заранее подготовиться к вакцинации. В частности, Фомин порекомендовал сдать тест на антитела и ПЦР-тест на коронавирус, а также вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки.

«Должна быть нормальная температура тела, не должно быть любых явных признаков острых респираторно-вирусных инфекций, в том числе насморка», — пояснил эксперт.

Коронавирус в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом в мире превысило 81 947 503. За неполный день 1 января уже выявлено 470 046 инфицированных.

За тот же период зафиксирован 9921 летальный исход. Общее количество умерших от последствий COVID-19 в мире достигло отметки 1 808 041.

Новый штамм коронавируса, зафиксированный ранее в Великобритании, продолжает распространяться по миру. Стало известно, что данный тип COVID-19 выявлен в американских штатах Флорида, Калифорния и Колорадо. При этом в штатах Флорида и Колорадо сообщается о единичных случаях, тогда как власти Калифорнии не уточняют, сколько человек инфицированы новым штаммом.