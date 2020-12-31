Голикова оценила уходящий год

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 2020 год был непростым, но россияне справились и многому научились.

«Новый год — это любимый всеми с детства праздник, время, когда мы собираемся с самыми близкими людьми, строим планы на будущее и, конечно, верим в чудеса», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, 2020 год был непростым, но «мы справились и многому научились».

Она отметила, что поддержка близких людей делает нас сильнее.

Ранее Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о числе зарегистрированных в России летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 за время пандемии.