Голикова оценила уходящий год

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 2020 год был непростым, но россияне справились и многому научились.
Голикова оценила уходящий год
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«Новый год — это любимый всеми с детства праздник, время, когда мы собираемся с самыми близкими людьми, строим планы на будущее и, конечно, верим в чудеса», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, 2020 год был непростым, но «мы справились и многому научились».

Она отметила, что поддержка близких людей делает нас сильнее.

Ранее Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о числе зарегистрированных в России летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 за время пандемии.

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