Голикова рассказала о смертности от коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о числе зарегистрированных в России летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 за время пандемии.

По её словам, в России от коронавируса умер 70 921 человек.

«70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности COVID-19, он официально подтверждён и не подвергается никакому сомнению... Ещё 45 109 — смертность от других причин, не COVID-19, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на COVID-19», — заявила Голикова.

Ранее Голикова сообщала, что за десять месяцев 2020 года общий рост смертности по России составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%.