Голикова рассказала о смертности от коронавируса в России

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о числе зарегистрированных в России летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 за время пандемии.
Голикова рассказала о смертности от коронавируса в России
  • РИА Новости

По её словам, в России от коронавируса умер 70 921 человек.

«70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности COVID-19, он официально подтверждён и не подвергается никакому сомнению... Ещё 45 109 — смертность от других причин, не COVID-19, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на COVID-19», — заявила Голикова.

Ранее Голикова сообщала, что за десять месяцев 2020 года общий рост смертности по России составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить