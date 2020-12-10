Голикова рассказала об уровне смертности в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга рассказала об уровне смертности в России.

«Что касается роста общей смертности, за десять месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%. При этом мы очень чётко видим, что в отсутствие COVID-19 как минимум 19 регионов страны за десять месяцев не регистрировали бы повышение смертности, а наоборот, регистрировали бы существенное снижение показателей смертности», — цитирует РИА Новости Голикову.

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, за сутки в России подтверждена смерть 562 пациентов с COVID-19, с начала пандемии скончались 45 280 человек.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.