Голикова рассказала об уровне смертности в России

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга рассказала об уровне смертности в России.
Голикова рассказала об уровне смертности в России
  • РИА Новости

«Что касается роста общей смертности, за десять месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%. При этом мы очень чётко видим, что в отсутствие COVID-19 как минимум 19 регионов страны за десять месяцев не регистрировали бы повышение смертности, а наоборот, регистрировали бы существенное снижение показателей смертности», — цитирует РИА Новости Голикову.

Согласно данным оперштаба на 10 декабря, за сутки в России подтверждена смерть 562 пациентов с COVID-19, с начала пандемии скончались 45 280 человек.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить