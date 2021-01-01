В Петербурге за сутки выявили 3746 случаев коронавируса

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 3746 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на представителей оперативного штаба.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Санкт-Петербурге за сутки увеличилось на 75.

Выписали из больниц города 3058 человек.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе сложная, но контролируемая.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.