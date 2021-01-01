В Петербурге за сутки выявили 3746 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на представителей оперативного штаба.
Отмечается, что общее число летальных исходов в Санкт-Петербурге за сутки увеличилось на 75.
Выписали из больниц города 3058 человек.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе сложная, но контролируемая.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.