В Петербурге за сутки выявили 3746 случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 3746 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Петербурге за сутки выявили 3746 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на представителей оперативного штаба.

Отмечается, что общее число летальных исходов в Санкт-Петербурге за сутки увеличилось на 75.

Выписали из больниц города 3058 человек.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе сложная, но контролируемая

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить