Беглов заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Петербурге

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Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге сложная, но контролируемая. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.
Беглов заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Петербурге
  • РИА Новости

По словам Беглова, ситуация с распространением коронавируса в городе «сложная, но контролируемая».

Он отметил, что в начале пандемии в Петербурге было около 1 тыс. инфекционных коек, тогда как в настоящее время уже подготовлено 12 тыс.

«Это большой объём. Хочу сказать слова благодарности за то, что дали распоряжение по поводу участия федеральных стационаров в лечении ковидных больных. И сегодня более тысячи коек — федеральные», — цитирует РИА Новости Беглова.

Мишустин на встрече с Бегловым отметил, что ситуация с COVID-19 в России непростая и напряжённая

Согласно данным на 25 декабря, в России за сутки выявили 29 018 случаев заболевания COVID-19, из них в Петербурге — 3751.

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