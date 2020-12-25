Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Российский премьер Михаил Мишустин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Как сообщает РИА Новости, премьер попросил губернатора рассказать о том, какова обстановка с распространением коронавируса в городе.

При этом Мишустин отметил, что, «к сожалению, ситуация в стране непростая, напряжённая».

Глава правительства заявил, что власти региона прикладывают «много усилий для того, чтобы принять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом».

Согласно данным оперштаба на 25 декабря, в России за прошедшие сутки 27 397 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 2 398 254.

В октябре депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.