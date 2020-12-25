В России за сутки выздоровели 27 397 человек с коронавирусом

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В России за прошедшие сутки 27 397 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 2 398 254. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выздоровели 27 397 человек с коронавирусом
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«За весь период выздоровели 2 398 254 человека», — отмечается в заявлении.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране планируется провакцинировать от коронавирусной инфекции около 60% взрослого населения.

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