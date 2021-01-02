На Украине выявили 5038 новых случаев коронавируса за сутки
- globallookpress.com
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие 24 часа в стране умер 51 пациент с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине скончался 18 731 пациент с COVID-19, 722 615 человек вылечились.
Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.