На Украине выявили 5038 новых случаев коронавируса за сутки

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На Украине выявили 5038 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 069 517 случаев инфицирования коронавирусом.
На Украине выявили 5038 новых случаев коронавируса за сутки
  • globallookpress.com

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие 24 часа в стране умер 51 пациент с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине скончался 18 731 пациент с COVID-19, 722 615 человек вылечились.

Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. 

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