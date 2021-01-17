«Убытки будут колоссальными»: как приостановка железнодорожного сообщения с Россией повлияла на экономику Украины

ПАО «Украинская железная дорога» серьёзно пострадало от отсутствия железнодорожного сообщения с Россией и неподконтрольными Киеву территориями. Об этом сообщил глава «Укрзалізниця» (УЗ) Владимир Жмак. По его словам, компания потеряла прибыльные направления на Москву и теперь несёт крупные финансовые потери. Железнодорожное сообщение между Украиной и РФ было приостановлено в марте из-за пандемии COVID-19. Общие убытки УЗ по итогам 2020 года могут достичь 14 млрд гривен, отмечал он ранее. Эксперты подчёркивают, что, несмотря на это, Киев не пытается найти общий язык с Москвой и не спешит решать проблему изношенности подвижного состава, доля которого приближается к 90%.

Председатель правления ПАО «Украинская железная дорога» Владимир Жмак заявил, что украинская железная дорога сильно пострадала от отсутствия сообщения с Россией и неподконтрольными Киеву территориями. По его словам, сложившаяся ситуация не отвечает интересам компании и потребностям граждан, у которых есть родственники в РФ, Крыму и в Донбассе.

«Однозначно невыгодно для «Укрзалізниця» прекращение пассажирского сообщения с той же Москвой. Направление Киев — Москва было одним из самых прибыльных с семью ежедневными поездами. Сейчас все эти пассажиры поехали через Минск», — сказал Жмак в интервью телеканалу «Украина 24».

Ещё одним популярным и прибыльным маршрутом, как рассказал глава «Укрзалізниця» (УЗ), был Львов — Москва. Отсутствие железнодорожного сообщения с РФ Жмак назвал «негативным фактором для экономики». Он подчеркнул, что компания лишилась не только значительной доли пассажиропотока, но и транзитных грузов.

«Вопрос чувствительный»

Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной было приостановлено в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Ежегодно оно приносило бюджету Украины свыше сотни миллионов долларов. Наиболее доходным было направление Киев — Москва. По итогам 2019 года прибыль «Укрзалізниця» от эксплуатации этого маршрута составила 145,2 млн гривен (378,89 млн рублей по текущему курсу).

После 2014 года украинские чиновники неоднократно выступали с инициативой полностью прекратить железнодорожное сообщение с РФ по причине обострения политических разногласий. Однако эти планы так и не были реализованы по экономическим соображениям.

Грузовой состав на украинской железной дороге

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Вопрос чувствительный... И надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны», — заявил в октябре 2019 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В беседе с RT экономист, политолог Александр Дудчак отметил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией обернётся крайне тяжёлыми последствиями для «Укрзалізниця» и экономики республики. По его словам, продолжающийся с весны простой в железнодорожном движении в итоге приведёт к огромным потерям для украинского ж/д оператора.

«Напомню, что до пандемии в Россию и обратно на Украину ходили только поезда «Укрзалізниця», и за прошлый год убытки украинской компании будут колоссальными. Понятно, что сейчас карантин, но восстановит ли Украина движение, когда закончится пандемия, это большой вопрос. К сожалению, Киев склонен пренебрегать здравым смыслом в угоду русофобским инициативам», — сказал Дудчак.

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В руководстве УЗ не скрывают, что финансовое положение компании весьма осложнилось в условиях прекращения сообщения с РФ. Так, в конце октября в ходе пресс-брифинга Жмак оценил убытки «Укрзалізниця» по итогам 2020 года в 12—14 млрд гривен (31,31—36,53 млрд рублей). Он заявил, что в текущей ситуации компания рассчитывает на «поддержку международных финансовых институций».

На данный момент УЗ ещё не публиковала годовую отчётность. Однако известно, что за первые шесть месяцев 2020-го чистый убыток «Укрзалізниця» составил 8,792 млрд гривен (22,94 млрд рублей), тогда как в январе — июне 2019 года чистая прибыль компании превысила 1 млрд гривен (более 2,61 млрд рублей). Чистый доход УЗ от реализации товаров и услуг за январь — июнь 2020 года упал на 19,42% по сравнению с первым полугодием 2019-го.

О проблемах «Укрзалізниця» упоминается и в ежегодном отчёте Евросоюза, посвящённом реализации Киевом договора об ассоциации. Документ был опубликован 1 декабря 2020 года.

Правда, причину кризиса Брюссель видит в том, что Киев не торопится реформировать УЗ. По договору об ассоциации с ЕС украинские власти должны превратить монополиста в холдинг с четырьмя вертикально интегрированными компаниями.

Эти структуры будут отвечать за развитие грузовых перевозок, пассажирского сообщения, развитие инфраструктуры и производственных активов. Реорганизацию «Укрзалізниця» планируется завершить к концу текущего года.

Пассажирская железнодорожная станция на Украине

Reuters

© Gleb Garanich

Александр Дудчак скептически оценивает реформу, на которой настаивает ЕС. Эксперт напоминает, что единственным сегментом, который приносит ощутимый доход УЗ, являются грузовые перевозки — за январь — октябрь 2020 года прибыль в этом секторе превысила 9 млрд гривен (23,48 млрд рублей).

Вырученные средства идут на то, чтобы содержать инфраструктуру, отчислять налоги в бюджет, выплачивать зарплаты и субсидировать пассажирские перевозки, убыток от которых за первые десять месяцев прошлого года составил 10,9 млрд гривен (28,44 млрд рублей).

«Существование на Украине единой компании железнодорожных услуг позволяет хоть как-то поддерживать пассажирское сообщение. Если его не дотировать за счёт прибыли от грузовых перевозок, то придётся либо повышать тарифы до абсолютно неприемлемых для населения сумм, либо изыскивать недостающие средства из бюджета», — пояснил Дудчак.

«Неразрешимый вопрос финансирования»

По мнению опрошенных RT экспертов, все годы существования украинского государства «Укрзалізниця» пребывает в перманентном кризисе, выживая в основном благодаря взаимодействию с Россией, займам и постоянному повышению тарифов на перевозки, что позволило компании выйти на прибыль в 2018 году.

Между тем ключевой проблемой УЗ остаётся безнадёжно устаревшая материально-техническая база. Как сообщал ранее член транспортного комитета Верховной рады Александр Скичко, парк локомотивов УЗ изношен на 96%, грузовых вагонов — на 89%, пассажирских — на 88%, а контактная сеть нуждается в замене 81% оборудования.

По данным УЗ, изношенность подвижного состава в сегменте пассажирских перевозок действительно приближается к 90%. Как констатировал Владимир Жмак, «все наши пассажирские вагоны были выпущены в 80-х годах прошлого столетия, срок их службы практически подходит к концу».

Он также сообщил, что в этом году впервые после распада СССР для нужд украинской дороги будет закуплено 80 новых вагонов. В то же время, по его словам, ежегодная потребность АО «Укрзалізниця» в обновлении пассажирских вагонов оценивается в 250—300 единиц.

Вопрос об изношенности подвижного состава стоял на повестке дня каждого украинского правительства, но ни одно из них так и не выработало формулу решения этой насущной проблемы, отмечают политологи.

Украинские промышленники сетуют на то, что железнодорожники пользуются списанными российскими вагонами и потому не спешат размещать заказы на новую продукцию. Участники отрасли опасаются, что уже в текущем году вагоностроительная индустрия страны может прекратить свою работу.

«Сегодня сложилась катастрофическая ситуация с внутренним производством грузовых вагонов (их локализация на Украине превышает 95—97%) в первую очередь из-за колоссального профицита ввезённых из РФ списанных вагонов и вагонов, на которые продлевается срок эксплуатации. Поэтому 2021-й может стать годом полной остановки украинского грузового вагоностроения», — заявил ранее журналистам гендиректор украинской компании Aurum Group Андрей Жарий.

Поезд АО «Укрзалізниця»

РИА Новости

Несмотря на надвигающийся коллапс вагоностроительного сегмента, одними из приоритетных направлений для «Укрзалізниця» остаются запуск скоростного сообщения между отдельными регионами страны и перевод инфраструктуры на более узкую европейскую колею. Её ширина составляет 1435 мм против существующего на Украине, как и в других странах постсоветского пространства, стандарта в 1520 мм.

В беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что большая часть проблем, которые испытывает украинская дорога, прежде всего вызвана «неадекватной политикой» властей в отношении Москвы. По его словам, стремление Киева максимально сократить взаимодействие с РФ обернётся лишь новыми экономическими потерями.