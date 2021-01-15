«Политическая акция»: как Украина намерена развивать свою ракетно-космическую отрасль

Правительство Украины одобрило концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2021—2025 годы. По словам вице-премьера республики Олега Уруского, это должно сдвинуть ситуацию в отрасли с мёртвой точки, поскольку в последние годы она фактически была «в замороженном состоянии». На проект планируется выделить около 30 млрд грн. ($1,06 млрд). Однако эксперты называют такой объём инвестиций недостаточным для восстановления ракетно-космической отрасли страны, которая находится в упадке. По оценкам аналитиков, новая программа — не более чем политическая акция, направленная на повышение рейтинга действующей власти.

Кабмин Украины утвердил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021—2025 годы. Комментируя это решение, вице-премьер страны Олег Уруский заявил, что следующим шагом должно стать принятие этого проекта.

«Наконец-то ситуация в отрасли будет сдвинута с мёртвой точки, ведь последние несколько лет она фактически была в замороженном состоянии, не понимая ни своих приоритетов, ни условий для развития», — написал Уруский на своей странице в Facebook.

В пояснительной записке к документу сообщается, что на реализацию программы планируется выделить около 30 млрд грн. ($1,06 млрд), половину этой суммы предоставит государство. Отмечается, что реализация проекта должна привести к созданию 2 тыс. высокотехнологичных рабочих мест в отрасли.

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Концепция, в частности, предусматривает создание «национальной системы космического наблюдения» на основе украинских и иностранных орбитальных средств, а также развитие спутниковой группировки.

По замыслу властей, принятие программы должно позитивно сказаться на реализации проектов по созданию «перспективных ракет-носителей лёгкого класса», исследовании околоземного пространства, а также на разработке технологий для участия Украины в международных космических проектах.

Космический «статус-кво»

Занимающий пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в декабре 2019 года говорил, что правительство намерено реформировать космическую отрасль и создать профильный холдинг, который объединит в себе некоторые предприятия Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

Весной 2020 года глава агентства Владимир Усов подчеркнул, что, если в ближайшие два года космическую отрасль страны не реформировать, восстановить её будет невозможно.

«Если в течение года или двух лет эту ситуацию не изменить, то и потенциала, и мощностей, и людей, которые ещё остались, не будет и восстановить потерянное станет невозможно. Пока есть окно возможностей, но оно может достаточно быстро закрыться. Если сегодня резко не провести реформы в космической отрасли, то через несколько лет как таковой её на Украине не будет», — сказал Усов в интервью агентству УНИАН.

Facebook

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Тогда же он подчеркнул, что эта отрасль финансируется «ситуативно» из-за отсутствия космической программы.

«Деньги никогда не бывают получены в полном объёме, редко даже 50%, поэтому можно говорить, что на этот год бюджетом практически не предусмотрено развитие космической отрасли. Исключительно на фонд зарплат, какие-то аренды, хранение. Ни инвестиций в науку, ни в развитие, ни в создание новых моделей космических аппаратов — денег ни на что нет», — рассказал Усов.

Стоит отметить, что в должности главы ГКАУ он проработал чуть больше девяти месяцев — его уволили в ноябре 2020 года. До этого депутаты Рады от разных фракций собирали подписи под обращением к правительству с просьбой о его отставке, обвиняя Усова в отсутствии стратегии по развитию предприятия и каких-либо достижений в работе, а также в возможной причастности к коррупционным схемам.

ГКАУ управляет рядом предприятий и научных центров, среди которых конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля, Южный машиностроительный завод имени Макарова, киевский завод «Арсенал», харьковский завод «Хартрон» и другие.

Провальные проекты

В постсоветское время Украина несколько раз пыталась вернуть себе статус космической державы с помощью различных громких проектов, однако большинство из них заканчивались неудачами. Например, в 2003 году Бразилия и Украина подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по коммерческому использованию космодрома Алкантара, под который нужно было разработать ракеты-носители «Циклон-4».

Бразильская сторона обеспечивала создание общей инфраструктуры, необходимой для доставки и пусков ракет. В свою очередь, украинские госпредприятия — завод «Южмаш», конструкторское бюро «Южное» и компания «Днепротяжмаш» — отвечали за разработку ракеты-носителя, подготовку производственной базы и строительство стартового комплекса.

На реализацию проекта и обслуживание кредитов, привлечённых с 2004 по 2011 год под правительственные гарантии, Украина, по данным СМИ, потратила почти 4 млрд грн.

Запуск украинского «Циклона», запланированный на 2010 год, неоднократно переносился. Ракету не запустили и к 2015-му, и Бразилиа в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Киевом. При этом заключённый в 2003 году договор не предусматривал каких-либо санкций за его невыполнение сторонами, поэтому Бразильское космическое агентство отказалось от переговоров с Киевом о компенсации затрат из-за прекращения сотрудничества.

В 2018 году Украина обратилась к Австралии с предложением совместного строительства космодромов, с которых можно было бы запускать ракеты «Циклон». Несмотря на слова украинского посла о том, что страна «могла бы начать (запускать ракеты. — RT) уже завтра утром, если бы имела площадку», власти Австралии не проявили к проекту интереса.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил бразильскому лидеру Жаиру Болсонару перезапустить проект по использованию космодрома Алкантара.

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Стоит отметить, что украинский лидер на днях попытался укрепить медийный статус республики как космической державы, пригласив основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине выдающегося советского конструктора Сергея Королёва в Житомире. Незадолго до этого Маск в своём Twitter выразил восхищение личностью Королёва, написав сообщение об этом на русском языке. При этом Зеленский назвал Королёва «великим украинским учёным».

Однако специалисты напоминают, что в своё время Королёв перевёлся из Киевского политехнического института в Московское высшее техническое училище имени Баумана, и вся его карьера учёного выстраивалась именно в столице СССР.

Эксперты также обращают внимание на то, что, несмотря на декларируемые амбиции, ракетно-техническая отрасль Украины находится в удручающем состоянии. Так, завод «Южмаш» в советские времена был одним из её передовых предприятий. По состоянию на 1990 год предприятие ежегодно производило до 100 ракет. С 1995-го завод выпускал ракеты «Зенит» для проекта «Морской старт». Однако в 2014 году их производство было приостановлено. В 2017 году занимавший на тот момент пост руководителя ГКАУ Юрий Радченко заявил, что мощности «Южмаша» простаивают, а с 2014 по 2017 год не было выпущено ни одной ракеты.

Украинский союз промышленников и предпринимателей весной 2020 года сообщал, что общий долг предприятия по состоянию на конец 2019-го составлял около 375 млн грн. Во избежание массовых увольнений на производстве были вынуждены сократить рабочую неделю, отмечал УСПП.

Ракета-носитель «Зенит-3SL»

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При этом, как считают аналитики, объёма средств, которые предлагается выделить в рамках концепции пятилетней космической программы, вряд ли будет достаточно для серьёзного развития отрасли.

«Не стоит считать, что $1 млрд заткнёт все дыры, позволит купить новое оборудование, вернёт научные кадры из-за границы, создаст кафедры в ведущих университетах Украины, которые могли бы готовить молодёжь для работы в отрасли, или благодаря этим деньгам вдруг вырастут зарплаты, чтобы люди захотели работать в этой сфере. Скорее всего, этот миллиард позволит провести лишь косметический ремонт предприятий, поскольку большая часть денег пойдёт на решение личных проблем отдельных руководителей, в том числе открытия счетов за рубежом», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это больше политическая акция, рассчитанная на то, чтобы поднять рейтинг Зеленского, продемонстрировать, что Украина снова становится космической державой благодаря ему», — добавил он.

Это мнение разделяет и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Если речь идёт о том, чтобы восстановить экономику, промышленность и на этой базе реализовывать космическую программу, тогда нужны сотни миллиардов долларов, поскольку придётся инвестировать на протяжении десяти лет по $100—150 млрд. Учитывая, что киевские власти не в состоянии самостоятельно воплотить в жизнь собственную экономическую программу, вряд ли им удастся восстановить космическую отрасль», — говорит политолог.

В свою очередь, Юрий Кнутов напомнил, что кризисное состояние ракетно-космической сферы Украины связано с утратой предприятий, научной школы, специалистов в вузах, которые способны давать молодёжи соответствующие знания, с отъездом научных кадров в Ирак и КНДР.

«Также это связано с разрывом научно-технической кооперации с Россией. Если бы эти отношения сохранились, Москва покупала бы ракеты для «Морского старта» и другие агрегаты, то предприятия остались бы на плаву, страна могла бы в какой-то степени развивать космическую отрасль», — констатировал Кнутов.