Запущенные ракеты: удастся ли Украине сохранить свою космическую отрасль

Если в космической отрасли Украины в ближайшие два года не будут проведены реформы, восстановить её не удастся никогда. Об этом заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов. По его словам, для изменения ситуации необходимы масштабные инвестиции. Эксперты отмечают, что амбициозные проекты украинского космического сектора провалились: зарубежные партнёры не готовы сотрудничать с Киевом, а без научно-технического взаимодействия с Россией шансов на восстановление отрасли мало.

Если в космической отрасли Украины не провести реформы в течение ближайших двух лет, восстановить её будет невозможно. Об этом заявил глава украинского Государственного космического агентства (Госкосмагентство) Владимир Усов. По его словам, в этой сфере царит «запустение, которое за последние годы превратилось в статус-кво».

«Если в течение года или двух лет эту ситуацию не изменить, то и потенциала, и мощностей, и людей, которые ещё остались, не будет и восстановить потерянное станет невозможным. Пока есть окно возможностей, но оно может достаточно быстро закрыться. Если сегодня резко не провести реформы в космической отрасли, то через несколько лет как таковой её на Украине не будет», — сказал Усов в интервью агентству УНИАН.

При этом он отметил, что государство пока не способствует развитию этого сектора экономики.

«Космической программы нет, поэтому и происходит такое ситуативное финансирование. Деньги никогда не бывают получены в полном объёме, редко даже 50 процентов, поэтому можно говорить, что на этот год бюджетом практически не предусмотрено развитие космической отрасли. Исключительно на фонд зарплат, какие-то аренды, хранение. Ни инвестиций в науку, ни в развитие, ни в создание новых моделей космических аппаратов — денег ни на что нет», — рассказал директор Госкосмагентства.

Также по теме «Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4» Украинское КБ «Южное» объявило о проведении успешных огневых испытаний третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4». Об этом сообщила...

Владимир Усов сообщил, что в задачи агентства входит срочное принятие космической программы сроком на пять лет, а также реструктуризация и трансформация украинских предприятий, занятых в этой отрасли.

«Чтобы они управлялись современно, эффективно и могли самостоятельно распоряжаться своими ресурсами, сотрудничать с международными игроками, привлекать инвестиции, работать в логике современных бизнесов, а не в логике государственных предприятий 80—90-х годов», — пояснил чиновник.

По словам Усова, космическая программа Украины должна получать от государства не менее 5 млрд гривен (около $180 млн) в год.

«Тогда мы можем говорить о том, что у страны будет свой независимый доступ к космосу, будут свои спутниковые группировки. Но это — небольшая сумма по меркам европейских, азиатских, а также американского космических агентств», — добавил он.

Для сравнения, в проекте госбюджета на 2020 год на космическую программу было заложено 670 млн гривен ($24,2 млн).

В феврале 2019 года Усов разместил в Facebook пост, в котором сообщил, что из семнадцати предприятий, входящих в состав Госкосмагентства, восемь являются убыточными, а два — находятся в стадии ликвидации.

Источник RT в Государственном космическом агентстве отметил, что, несмотря на наличие в стране таких некогда мощных космических предприятий как КБ «Южное» или завод «Южмаш», государство не поддерживает реализацию их проектов, и не выделяет им денег.

«Космическая отрасль на Украине финансируется по остаточному принципу. И ситуация всё хуже. Например, в этом году завершается сотрудничество по американской программе ракет-носителей «Антарес» и, судя по всему, она не будет продлеваться. Похоже, что спасти отрасль сможет только чудо. У государства нет для этого ни возможностей, ни средств», — отметил собеседник RT.

Космическая держава

Во времена СССР «Южмаш» был одним из передовых предприятий ракетной отрасли. На нём производились жидкостные баллистические ракеты Р-12 — самые массовые в Советском Союзе — и Р-14, на тот момент считавшиеся самыми мощными в мире.

С 1995 года завод производил ракеты «Зенит» для проекта «Морской старт», первый запуск состоялся в 1999 году. Однако в 2014 году производство ракет-носителей «Зенит» на «Южмаше» было приостановлено. Это нанесло тяжёлый удар по предприятию, которому выпуск «Зенитов», со слов помощника директора завода, приносил около 80% выручки.

В 2017 году, занимавший на тот момент пост руководителя Госкосмагентства Юрий Радченко заявил, что мощности «Южмаша» простаивают, а с 2014 по 2017 года не было выпущено ни одной ракеты.

При этом официальный Киев продолжает говорить об Украине как о космической державе. Одним из самых громких подобных заявлений стало высказывание Петра Порошенко, сделанное им в 2017 году. Тогда по случаю 20-летия со дня первого полёта в космос украинского космонавта Леонида Каденюка, Порошенко заявил, что Украина входит в десятку космических мировых держав и каждый раз успешно подтверждает свои позиции в этой области.

«20 лет назад произошло историческое событие для независимой Украины. Леонид Каденюк на борту американского космического корабля «Колумбия» осуществил полёт в космос. С тех пор Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы», — написал глава государства в Facebook.

Он также добавил, что украинские ракеты-носители выводят на орбиту Земли «космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру», а сама страна «является активным участником международных космических программ».

При этом один из самых крупных проектов Украины в космической сфере — строительство космодрома Алкантара в Бразилии — закончился провалом.

В 2003 году Бразилия и Украина подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по коммерческому использованию космодрома Алкантара, под которой должны были быть разработаны ракетоносители «Циклон-4».

Бразильская сторона обеспечивала создание общей инфраструктуры, необходимой для доставки и пусков ракет. В свою очередь государственные украинские предприятия завод «Южмаш», конструкторское бюро «Южное» и компания «Днепротяжмаш» отвечали за разработку ракеты-носителя, подготовку производственной базы для её изготовления и строительство стартового комплекса.

На реализацию проекта и обслуживание кредитов, привлеченных с 2004 по 2011 год под правительственные гарантии, Украина, по данным СМИ, потратила почти 4 млрд гривен.

Запуск украинского «Циклона», запланированный на 2010 год неоднократно переносился. К 2015-му запуск так и не было произведён, и Бразилия в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Киевом. При этом заключённый в 2003 году договор не предусматривал каких-либо санкций за его невыполнение сторонами, поэтому Бразильское космическое агентство отказалось от переговоров с Киевом о компенсации затрат из-за прекращения сотрудничества.

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что предложил президенту Бразилии Жаиру Болсонару перезапустить проект по использованию бразильского космодрома Алкантара.

Неземные амбиции

Тем не менее Украина продолжает искать международных партнёров для совместного строительства космодромов, с которых можно было бы запускать ракеты «Циклон». Так, в 2018 году украинское космическое агентство выступило с подобным предложением к Австралии. Украинский посол Николай Кулинич заявил, что на реализацию проекта потребуется пять лет.

«Украина готова запускать ракеты хоть завтра утром — нужна площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, а у Австралии есть подходящее место», — приводит его слова РИА Новости.

Однако за прошедшие с этого предложения два года австралийские власти не проявили какого-либо интереса к сотрудничеству с Украиной в области космоса.

Украинский космический аппарат «ЮЖСат»

© Прес-служба ДКА

В конце 2019 года КБ «Южное» сообщило, что ведёт проектные работы по созданию целой линейки перспективных космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса Mayak. По данным предприятия, ракеты планируется использовать в том числе для вывода на «опорную околоземную орбиту» украинской лунной транспортной системы Земля — Луна — Земля. При этом «Южное» до сих пор продолжает вести разработку ракеты-носителя «Циклон-4».

Ранее Украина активно была задействована во всех космических программах СССР. Этот потенциал можно было развивать, но только с Россией, потому что были пересекающиеся технологические цепочки, однако сейчас у Украины таких возможностей нет, отметил в разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

В частности, он напомнил, что Россия выкупила плавучий космодром «Морской старт», который изначально предназначался для того, чтобы обеспечить «Южмаш» работой, потому что ни Украина, ни США не были заинтересованы в содержании этого проекта.

Космическая промышленность сегодня, как и вся остальная промышленность Украины находится в разрушенном состоянии, отмечает военный аналитик полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Без российских предприятий, конструкторских бюро и взаимодействия с Россией космическая отрасль Украины ничего из себя не представляет. Однако Украина прервала техническое, научно-техническое, военно-технические сотрудничество с Россией, ввела против неё санкции», — подчеркнул эксперт.

Оставшиеся на Украине предприятия со времён СССР не могут самостоятельно справляется с теми задачами, которые стоят перед космической отраслью, а западных партнёров не привлекают совместные проекты, добавил Виктор Литовкин.

«Не уверен, что США или другие партнёры Киева на Западе заинтересованы в возрождении комической промышленности Украины, поскольку им не нужны конкуренты», — отметил эксперт.

Мнение экспертов разделяют и представители ведущих политических партий Украины. Так, источник RT в партии «Батькивщина» считает, что Украина не в состоянии на государственном уровне заниматься космическими технологиями.

«К сожалению, страна преуспевает только в торговле сырьём — зерном и лесом. Никакого стратегического планирования, которое бы поддерживало конкурентоспособные отрасли нет. Украина опять упускает свой шанс на производство передовых продуктов, который будет окончательно упущен через несколько лет», — говорит депутат.

В свою очередь источник RT в партии «Европейская солидарность» говорит, что восстановить космическую отрасль невозможно.