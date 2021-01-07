«Видимость участия в альянсе»: как переход ВСУ на стандарты НАТО может повлиять на обороноспособность Украины

Министерство обороны Украины установило соответствие кодификации званий ВСУ с военными рангами НАТО. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Таран. В Минобороны Украины подчёркивают, что это изменит «систему управления карьерой» военнослужащих. В 2019 году Владимир Зеленский уже подписал закон о реформе воинских званий. Эксперты отмечают, что, несмотря на постоянную демонстрацию украинских властей своего стремления стать членом военного блока, альянс не спешит принимать Украину в свои ряды.

Министерство обороны Украины внедрило список кодов военных рангов НАТО по используемому в альянсе стандарту STANAG 2116. Соответствующий приказ подписал глава оборонного ведомства страны Андрей Таран.

«Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) военным рангам НАТО. Это ещё один шаг, обеспечивающий совместимость с вооружёнными силами государств — членов альянса», — заявил Таран.

Глава Минобороны Украины также сообщил, что указ станет началом «евроатлантической трансформации существующей системы кадрового менеджмента» и составной частью проекта концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

«Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действию кадровым органам перейти на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру», — добавил Таран.

В сообщении на сайте Минобороны Украины отмечается, что в Конституции страны закреплён стратегический курс на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

«С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в НАТО президент Украины Владимир Зеленский утвердил Годовую национальную программу под эгидой Украина — НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты Североатлантического блока и улучшению совместимости ВСУ с вооружёнными силами государств — участников альянса», — говорится в сообщении.

Атлантический стандарт

Единообразие воинских званий, калибров стрелкового оружия, формы, вооружения и военной техники в странах НАТО определяется так называемыми правилами STANAG — Соглашениями по стандартизации. Государства, входящие в Североатлантический альянс, ратифицируют соглашения и внедряют соответствующие стандарты в свои вооружённые силы.

Приведение к стандартам STANAG было установлено ещё в госпрограмме развития Вооружённых сил Украины, которую предыдущий президент страны Пётр Порошенко утвердил в 2017 году. В ней говорилось, что украинская армия должна достичь полной совместимости с НАТО к 2020 году.

Военнослужащие ВСУ и НАТО

© Минобороны Украины

Однако ВСУ переходила на натовские стандарты ещё до программ Порошенко и Зеленского. Так, в 2015 году на Украине были приняты STANAG 2920 и STANAG 4926, определяющие единые характеристики для средств защиты и обмундирования.

Также по теме Обходными путями: готов ли Североатлантический альянс принять в свой состав Украину Киеву порекомендовали сфокусироваться на проведении реформ: именно они станут условием принятия в Североатлантический альянс. Об этом...

В мае 2019 года парламент Украины в первом чтении поддержал законопроект, который предусматривал реформу армейских званий в соответствии со структурой вооружённых сил стран НАТО — стандартом STANAG 2116. Владимир Зеленский подписал его в конце ноября 2019 года.

Согласно этому закону, в ВСУ отменялись такие воинские звания, как прапорщик и старший прапорщик, и вводились новые звания западного образца: рекрут, штаб-сержант, мастер-сержант и главный мастер-сержант. На флоте упразднялись звания мичман и старший мичман и также вводились западные: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

В пояснительной записке к закону указывалось, что данные нововведения позволят «усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code согласно STANAG 2116; повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчинённого личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению».

Кроме того, появление новых званий якобы должно создать дополнительную мотивацию для граждан Украины по прохождению военной службы по контракту и переходу ВСУ на профессиональную основу по западноевропейскому образцу.

Дорога в НАТО

Однако эксперты в разговоре с RT отметили, что, несмотря на стремление Киева унифицировать украинскую армию с вооружёнными силами стран — членов НАТО, в самом альянсе не торопятся принимать Киев в свои ряды.

«Украинское руководство таким образом демонстрирует, что является верным учеником НАТО, готово соответствовать стандартам альянса. Это происходит потому, что у части населения, элиты и политического класса Украины есть твёрдое мнение, что вхождение страны в НАТО якобы обеспечит возвращение Крыма, Донбасса и решит все проблемы государства. Однако вступление в альянс для Украины закрыто», — считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Военнослужащие ВСУ

AFP

© Anatolii Stepanov

Напомним, в начале декабря первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что страна планирует стать полноценным членом НАТО в 2030 году. Она также считает, что предоставление Киеву плана действий по членству в Североатлантическом альянсе станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий.

В то же время глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщил, что Киев готов «увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить для работы в структурах альянса дополнительный военный и гражданский персонал».

Также по теме Блокировка НАТО: к чему могут привести разногласия Будапешта и Киева по языковому вопросу Венгрия готова разблокировать работу комиссии Украина — НАТО, если украинские власти решат вопрос об образовании на родном языке в...

Андрей Суздальцев считает, что НАТО подпитывает надежды Киева, не торопясь принимать Украину в свои ряды.

«Страны НАТО используют в своих интересах Киев, который из кожи вон лезет — лишь бы быть полезным для них. Но им это ничего не стоит, поэтому они не торопятся принимать его в альянс на правах полноценного члена. Они намекают, что Украина почти в альянсе, обещают, что не оставят её, если она совершит провокацию, скажем, в отношении России. Украинские власти верят этим обещаниям, но не учитывают печальный опыт той же Грузии, к примеру», — подчеркнул политолог.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, переход на стандарты НАТО никакому укреплению обороноспособности ВСУ способствовать не будет, поскольку, помимо новых званий, Украине нужно перевооружиться на соответствующую технику, а на это средств нет.

«Киев сейчас пытается соответствовать стандартам НАТО, поэтому меняет погоны, воинские звания. Это стоит довольно дёшево, и в то же время Украина теперь почти соответствует стандартам альянса, хотя ВСУ до уровня армии Североатлантического блока далеко. Государства — члены альянса понимают, что такой партнёр, как Украина, принесёт больше забот и проблем, чем реального вклада в укрепление этого блока. НАТО позволяет Украине делать кое-какие вещи, которые создают видимость участия Киева в блоке, но на решительные шаги не идёт», — заключил эксперт.