В МИД Украины назвали планируемые сроки вступления в НАТО

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Первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина планирует стать полноценным членом НАТО в 2030 году.
В МИД Украины назвали планируемые сроки вступления в НАТО
  • © РИА Новости

«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом альянса», — заявила она в видеообращении в Facebook

Она также заявила, что предоставление Киеву плана действий по членству в Североатлантическом альянсе станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Украины планируют в 2021 году присоединиться к операции НАТО Sea Guardian в Средиземном море.

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