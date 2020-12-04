В МИД Украины назвали планируемые сроки вступления в НАТО

Первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина планирует стать полноценным членом НАТО в 2030 году.

«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом альянса», — заявила она в видеообращении в Facebook.

Она также заявила, что предоставление Киеву плана действий по членству в Североатлантическом альянсе станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Украины планируют в 2021 году присоединиться к операции НАТО Sea Guardian в Средиземном море.