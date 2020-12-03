Украина в 2021 году присоединится к операции НАТО в Средиземном море

Военно-морские силы Украины планируют в 2021 году присоединиться к операции НАТО Sea Guardian в Средиземном море.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«В следующем году Военно-морские силы Украины планируют присоединиться к операции Sea Guardian в Средиземном море двумя патрульными катерами типа Island, полученными от США в рамках пакета помощи в сфере безопасности, а в 2023 году (планируют) привлечь к участию в операции флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный», — приводит ТАСС его слова.

Ранее министры иностранных дел стран — участниц НАТО согласовали шаги по дальнейшему укреплению диалога с Грузией и Украиной.