Украина в 2021 году присоединится к операции НАТО в Средиземном море

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Военно-морские силы Украины планируют в 2021 году присоединиться к операции НАТО Sea Guardian в Средиземном море.
Украина в 2021 году присоединится к операции НАТО в Средиземном море
  • Reuters

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«В следующем году Военно-морские силы Украины планируют присоединиться к операции Sea Guardian в Средиземном море двумя патрульными катерами типа Island, полученными от США в рамках пакета помощи в сфере безопасности, а в 2023 году (планируют) привлечь к участию в операции флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный», — приводит ТАСС его слова.

Ранее министры иностранных дел стран — участниц НАТО согласовали шаги по дальнейшему укреплению диалога с Грузией и Украиной.

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