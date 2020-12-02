Министры стран НАТО согласовали сотрудничество с Грузией и Украиной

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Министры иностранных дел стран — участниц НАТО согласовали шаги по дальнейшему укреплению диалога с Грузией и Украиной.
Министры стран НАТО согласовали сотрудничество с Грузией и Украиной
  • Reuters

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам второго дня заседаний глав МИД стран альянса.

«Грузия и Украина являются важными партнёрами НАТО, они вносят важный вклад в наши миссии, сегодня мы вновь заявили о нашей поддержке территориальной целостности Грузии и Украины», — цитирует его РИА Новости

По словам Столтенберга, в НАТО обсудили программы реформ Грузии и Украины и «активизируют практическую поддержку».

Также он заявил, что был одобрен обновлённый пакет мер НАТО — Грузия.

«Министры согласовали дальнейшие шаги по повышению осведомлённости об обстановке в регионе и укреплению нашего диалога», — заявил он.

Также Столтенберг заявил, что разногласия Венгрии и Украины по сотрудничеству с НАТО не преодолены.

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