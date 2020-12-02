Генсек НАТО заявил о сохраняющихся разногласиях Венгрии и Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разногласия Венгрии и Украины по сотрудничеству с Североатлантическим альянсом не преодолены.

Об этом он заявил по итогам видеоконференции глав МИД стран — членов НАТО.

«Разногласия Венгрии и Украины пока сохраняются», — цитирует его ТАСС.

При этом Столтенберг добавил, что НАТО намерено продолжать работать с Украиной, назвав её ценным партнёром.

Венгрия блокирует министерские заседания комиссии НАТО — Украина с 2017 года.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов двигаться дальше в решении проблем с Будапештом.