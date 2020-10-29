Украина заявила о готовности решать проблемы с Венгрией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов двигаться дальше в решении проблем с Будапештом, конфликт из-за местных выборов должен завершиться «ничьей».

«Я глубоко убеждён в том, что лучшим результатом в отношениях между Украиной и Венгрией должна быть не победа одной из сторон, а результативная ничья… Чтобы была яркая дипломатическая игра, но чтобы она привела к результату, когда каждая из сторон, пусть и забив друг другу по паре голов, в конце концов осталась в равновесии», — приводит РИА Новости слова Кулебы.

Он отметил, что Киев готов двигаться дальше в решении проблем с Будапештом.

«Но исключительно на основе принципов взаимоуважения и с полным уважением национальных интересов стран», — сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.