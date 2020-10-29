Зеленский созвал срочное заседание Совбеза

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Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Зеленский созвал срочное заседание Совбеза
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает офис главы Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны», — указывается в заявлении.

Как говорится в сообщении офиса, в последнее время в стране появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть «ключевые части общественного договора на Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении».

«Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения», — добавляется в заявлении.

В августе Зеленский внёс изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны страны.

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