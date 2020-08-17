Зеленский внёс изменения в состав СНБО Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Зеленский внёс изменения в состав СНБО Украины
  • globallookpress.com

«Президент Владимир Зеленский внёс изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ глава государства подписал 17 августа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из состава совета исключены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер Вадим Пристайко и экс-глава Нацбанка Яков Смолий.

«Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский», — указывается в тексте.

Ранее Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

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