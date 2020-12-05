На Украине заявили о готовности увеличить взносы в операции НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о готовности Киева увеличить взносы в операции под руководством НАТО.

Об этом он заявил в интервью изданию «Правительственный курьер».

«Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах альянса дополнительный военный и гражданский персонал», — сказал Таран.

Также он сообщил о готовности украинской стороны приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени с использованием автоматизированных систем.

«Всё это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели — полноправному членству в Организации Североатлантического договора», — заявил министр обороны.

Ранее первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина планирует стать полноценным членом НАТО в 2030 году.